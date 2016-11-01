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Kırşehir'de, jeotermal kaynaklı şelale parkı yapılıyor

01 Kasım 2016 Salı, 13:35
Kırşehir'de, jeotermal kaynaklı şelale parkı yapılıyor

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapımına başladıkları jeotermal kaynaklı şelale parkını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Terme Caddesi için planladıkları “Terme Şelale Park” projesiyle jeotermal kaynağın değerlendirmesini amaçladıklarını ifade etti.

Parkın 5 bin 500 metrekare alana yapılacağını aktaran Bahçeci, içerisinde termal sudan 800 metrekare havuzun yer alacağına işaret ederek, parkta 2 bin 300 metrekare yeşil alanın bulunacağını aktardı.

Jeotermal potansiyel kullanılarak yapılacak park ile vatandaşların hem dinlenme hem de eğlenme imkanı bulacağına dikkat çeken Bahçeci, şunları kaydetti:

“Doğal yapısına müdahale etmeden tasarladığımız projemizde, dinlenme alanları, oturma alanları, havuz ve yeşil alanlar olacak. Kırşehir’de vatandaşlarımızın daha kaliteli vakit geçirmesi ve yeşil alanların artması için park çalışmalarımız devam ediyoruz. Arkadaşlarınızla, ailenizle güzel vakit geçireceğiniz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız her proje Kırşehir’i geliştirecek, değiştirecek ve sosyal anlamda alanlar katacaktır.”

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci  Kırşehir

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