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Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

25 Aralık 2016 Pazar, 17:40

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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin’den Ankara’ya bir kamyonetle kaçak sigara sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir Kayseri kara yolu Gölhisar Mahallesi kavşağında operasyon yapan ekipler, R.G’nin kullandığı İstanbul plakalı bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonetin kasasında suntaların arkasına gizlenmiş 8 bin 500 paket sigara ele geçirdi.

R.G, gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

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