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Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

04 Şubat 2017 Cumartesi, 18:40

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de yapılan operasyonda 22 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin’den İstanbul’a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polisler, Mucur ilçesi girişinde durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, yolcu otobüsünün tavan havalandırma alanlarına gizlenmiş halde 22 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Otobüs şoförü Mehmet S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

kaçak sigara  Kırşehir

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