Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, yurda kaçak yollarla getirildiği iddia edilen uluslararası markaya ait kaçak ayakkabı ele geçirildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Mucur ilçesi kavşağında yol uygulaması yaptı.

Mardin’den Ankara’ya gitmekte olan minibüsü durduran ekipler, bagaj kısmında kutular içerisinde yurda kaçak yollarla getirildiği ileri sürülen uluslararası bir markaya ait çok sayıda ayakkabı buldu.

Minibüs şoförü D.K’yi gözaltına alan ekipler, 286 çift ayakkabının hangi tarihte yurda sokulduğunun tespit edilmesi için çalışma yaptı.

D.K, Kırşehir Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.