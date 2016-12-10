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Kırşehir'de kaçakçılık ve asayiş uygulaması

10 Aralık 2016 Cumartesi, 19:40
Kırşehir'de kaçakçılık ve asayiş uygulaması

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, 60 polisin katıldığı kaçakçılık ve asayiş uygulamasında, kahvehane, kafeteryalar, eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Kent Merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, kapalı mekanlarda sigara kullanımı, yaşı küçük kişilerin mekanlara girmesi, aranan şahıslar üzerine çalışma yapıldı.

Ankara, Lise, Terme caddeleri ve bağlantılı sokaklarda yapılan uygulamada ekipler genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri kapsamında 632 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde aranan 2 şahıs yakalandı.

Yaklaşık 4 saat süren uygulamada 42 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamada, 1 bıçak ile 15 gram uyuşturucu madde ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet müdürlüğü

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