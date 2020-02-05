Kırşehir'de kanserde erken tanı bilgilendirilmesi yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastalığında erken tanının öneminin vurgulanması amacıyla stant ve resim sergisi açıldı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kanser Günü dolayısıyla açılan stant ve sergide kanser hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

İki gün boyunca devam eden etkinlikte, hastaneye gelen hastalara ve yakınlarına kanserde erkan tanı ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, başhekim yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erol Erşekerci, Dr. Halim Koçpınar, İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Alan, stant ve sergiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.