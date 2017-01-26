Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürdürdüğü kentte vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için iş makineleriyle yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kentte son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda yol açma, tuzlama ve küreme çalışmalarının yanı sıra buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar küreme aracı ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarına devam eden ekipler ana yolları temizlerken vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına ara sokaklarda da çalışmalar yapıyor. Trafiğin aksamaması, vatandaşlarımızın kış şartlarından en az etkilenmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.”