Kırşehir'de “KOP Havuz Sistemi” tanıtıldı
KIRŞEHİR (AA) – Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının başlattığı "KOP Havuz Sistemi" Kırşehir'de tanıtıldı.
KOP Bölge Kalknma İdaresinden yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantıları Kırşehir Valiliği ve İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.
Sistemle ilgili bilgi veren KOP Başkanı İhsan Bostancı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP bölgesinde katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan ve bölge ihtiyaçlarını gözeten projelerin desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 Yılı Mali Destek Programına yönelik proje tekliflerini sunabilmeleri için proje.kop.gov.tr adresi üzerinden "KOP Havuzu Sistemi"ni oluşturduklarını belirten Bostancı, "Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, bölgenin öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan proje tekliflerini bu sistem üzerinden online olarak bizlere sunacak. Başvurular başlamış olup, 2 Mart 2020'ye kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
Toplantılara, Kırşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, KOP İdaresi proje uzmanları ile okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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