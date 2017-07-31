Kırşehir'de KÖYDES çalışmaları hızlandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen yatırımların hızlandığını bildirdi.

Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, köylerin asfalt, altyapı, içme suları gibi temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti.

Köylere en güzel hizmetlerin götürülmesi gayretinde olduklarını dile getiren Şentürk, “KÖYDES ile köylerimiz de şehirlerimizdeki gibi altyapı hizmetlerine, yollara ve içme suyu hatlarına kavuşmakta, köylerimizdeki yaşam standardını yükseltilmesi amaçlanmaktadır.” ifadelerini kulandı.

Şentürk, köylere yatırımların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“2017 yılında ilimize KÖYDES kapsamında 7,3 milyon lira ödenek aktarıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilimize ayrılan ödeneği en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Köylerimizin ihtiyacına göre su ihtiyacını, mevcut su şebekesi ve su depolarının bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Köy ortak kullanım alanlarını kilit parke yapıyoruz. Köylerimizin yollarını asfalt ile kaplıyoruz. Şehirde bulunan imkanları köylümüzün de ayağına götürüyoruz. Programlanan işleri zamanında tamamlayacağız.”