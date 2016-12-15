Kırşehir'de kros müsabakaları yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Okul Sporları Federasyonu faaliyet programı kapsamında Gençler ve Yıldızlar Kros İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 280 sporcunun katıldığı müsabakalar, soğuk havaya rağmen çekişmeli geçti.

Müsabakaların ardından, genç erkekler A kategorisinde Kırşehir Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi birinci, Kırşehir Lisesi ikinci, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç kızlar A kategorisinde, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Kırşehir Lisesi ikinciliği, Akpınar Çok Programlı Lisesi üçüncülüğü ve Akpınar Halk Eğitim Merkezi dördüncülüğü elde etti.

Genç erkek ve kızlar B kategorisinde ise Kırşehir Lisesi birinci oldu.

Yıldız erkekler 3 bin metrede Halit Taş birinci, Mustafa Kara ikinci ve Osman Özhan üçüncü olurken, takımlarda 24 Aralık Atatürk Ortaokulun birinciliği, Özbağ Ortaokulu ikinciliği, Mucur Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu üçüncülüğü ve Akpınar Ortaokulu dördüncülüğü kazandı.

Yıldız kızlar 2 bin metrede Nida Aslan birinci olurken takımlarda Akpınar Ortaokulu birinci, Özbağ Ortaokulu ikinci, Aşıkpaşa Ortaokulu üçüncü ve Boztepe Yenidoğanlı Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.