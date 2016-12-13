Kırşehir'de mahalle yolları yenileniyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Nasuhdede ve Kındam mahallelerinde kilitli parke döşeme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, iki mahallede kısa süre önce başlatılan kilitli parke taşı döşeme işinin bitirilmesiyle mahallelerin yepyeni bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinde büyük sıkıntıya neden olan bozuk ve çamurlu yollardan kurtulduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Her şeyden önce rahat ve temiz bir çevrede yaşamak mahalle sakinlerimizin en doğal haklarıdır. Elimizden geldiği kadarıyla tüm mahalle yollarımızı elden geçirerek onlara temiz bir yol ve ortam sağlayacağız. Nasuhdede ve Kındam mahallelerimizin yeni görüntüsü, mahalle sakinleri kadar bizleri de sevindirmiştir. Bu çalışmalarımızı diğer mahallelerimizde de sürdüreceğiz. Mahallelerimizde en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu güne kadar yapılmayan çamurlu ve tozlu mahalle yollarımızdı. Bütün mahallelerimiz aynı sıkıntıyı yaşıyorlardı. 2009 yılında göreve geldiğimizde ilk olarak ekip arkadaşlarımızla bu konuyu masaya yatırdık. Kenar mahallelerden başlayarak çok kısa bir sürede yolları tamamladık.”