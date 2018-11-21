Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, tezhip ve hat sanatına gönül vermiş sanatkarların "İslam dini" konulu eserleri yer alıyor.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci açılışta yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftasının kutlandığını hatırlatarak, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumu nedeniyle farklı etkinlikler yapıldığını belirtti.

Tezhip ve hat sanatlarının İslam inancında, tarihte ve kültürde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti:

"Kurslara gittiğimde tezhip sanatı ile uğraşan kursiyerleri gördükçe, insan nefsinin de insan ruhunun da işlendiğini hissediyorsunuz. Bu iş çok önemli, sabırla bir iş yapmak, sabırla insanın fıtratında hep güzel doğru akması, iyiye doğru akması. Ortaya güzel bir şey çıkarmak gerçekten çok önemli. Emek veren herkese teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.