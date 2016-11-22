Kırşehir'de minikler satranç turnuvası yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir satranç il temsilciliği tarafından minikler satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir satranç salonunda 2 gün süren turnuvaya 50 sporcu katıldı.

Çekişmeli ve heyecanlı oyunların ardından ilkokul öğrencileri Ahmet Tunçşatöz birinci, Hüzeyfe Emre ikinci ve Avni Berat Kaplan üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.