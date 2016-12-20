Kırşehir'de öğrencilere ağız taraması başlatıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, il genelindeki anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine ağız taraması ve florür vernik uygulaması başlattı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı kapsamında anasınıf, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik ağız taraması ve florür vernik uygulamasının merkez ve ilçelerde başlatıldığı ifade edildi.

Programın Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İl genelinde ilkokul 1. ve 2. sınıf ile 60 ayını doldurmuş tüm ana sınıfı öğrencilerine ağız diş sağlığı taramaları ve florür vernik uygulamalarına başlandı. Kurumumuz diş hekimi Ebru Aydemir Kılıçaslan ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi diş hekimi Sinem Erdi tarafından merkeze bağlı olan anaokulu ve ilkokullarda flor vernik uygulamasına başlanmış olup ilçelerde de eş zamanlı devam etmektedir. Vernik uygulamasının yanı sıra ilkokul 1,2,3,4. sınıf ve anasınıfı öğrencilerine fırça macun setlerimiz dağıtılmaya başlanmıştır. Bu uygulamada kullanılan florürlü vernikler diş yüzeyine sürüldüğünde tükürükle temas ederek kısa sürede sertleştiği için yutulum ve florür intoksikasyon riski yok denecek kadar azdır.”