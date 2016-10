Kırşehir'de öğrencilere aşure ikramı

KIRŞEHİR (AA) – Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bin 500 öğrenciye aşure dağıttıklarını bildirdi.

Cebeci, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Muharrem ayında gelenek haline getirdikleri aşure dağıtımını Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam ettirdiklerini ifade etti.

Sendikal faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluklarını da yerine getirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Cebeci, bin 500 öğrenciye aşure ikram ederek Muharrem ayı için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Cebeci, şunları kaydetti:

“Nasıl ki daha dün, 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte alanlarda olduysak, her bir üyemizin sorunlarıyla tek tek uğraşıyorsak, bizi ilgilendiren her konuda yerimizi almak istiyoruz. Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şubesi her yıl Muharrem ayında gelenekselleşen aşure dağıtımı yapmaktadır. Bu etkinliğimiz için her yıl ortalama 2 bin kişilik bir aşure yemeği hazırlayıp farklı yerlerde dağıtarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl da bin beş 500 kişilik bir aşure hazırlığı yapıp Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dağıtımını yaptık.”