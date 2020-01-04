Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık Atatürk İlkokulunda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul binası ve bahçesindeki etkinlikte, bina güvenliğinin nasıl oluşturulacağı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Yangın, deprem gibi afetler esnasında zarar görebilecek eşyaların tespit edilmesi, tehlike riskinin nasıl azaltılacağı, eşyaların sabitlenmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamaların da anlatıldığı etkinlikte, AFAD ekipleri, okul binası giriş çıkışları, merdiven, kapı ve pencere çevreleri için yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Bina güvenliği etkinliğinde İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve okul amirleri de hazır bulundu.