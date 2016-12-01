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01 Aralık 2016 Perşembe

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Kırşehir'de okul önlerinde asayiş uygulaması

01 Aralık 2016 Perşembe, 18:45
Kırşehir'de okul önlerinde asayiş uygulaması

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Kırşehir'de asayiş uygulaması
Kırşehir'de asayiş uygulaması

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, polis ekipleri tarafından okul önlerinde uygulama yapıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde okul önlerinde bekleyen şahıslara ve zararlı madde satışlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında okullara yönelik uygulama ve tedbirlerini arttırdı.

Ekipler tarafından Sıddık Demir Anadolu Lisesi, Kırşehir Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi önünde, eğitimle ilgisi olmayan şahıslara yönelik uygulamada 144 kişinin kimlik kontrolü, üst ve güvenlik taraması yapıldı.

Öte yandan, okul çevrelerinde bulunan toplam 21 oyun salonu, internet kafe, kahvehane ve tekel bayileri de incelendi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı uygulamada, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri, ailelerin çocuklarını rahatça okullara göndermelerinin amaçlandığı belirtildi.

Kırşehir Emniyet müdürlüğü okul önlerinde asayiş uygulaması

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