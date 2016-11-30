Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) – Mucur ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Nevşehir’e seyir halinde olan Suat G’nin kullandığı 06 FE 29 33 plakalı otomobil, Kırşehi-Kayseri karayolu üzerindeki Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile aynı araçtaki Hüseyin İ, itfaiye ve AFAD ekibi tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulansla Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.