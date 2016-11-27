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Kırşehir'de pancar yüklü tır devrildi: 1 ölü

27 Kasım 2016 Pazar, 21:00
Kırşehir'de pancar yüklü tır devrildi: 1 ölü

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesut Ölmez’in kullandığı 50 KD 850 plakalı tır, Çiçekdağı-Kırşehir karayolu üzerindeki Keklikali mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri de yolda emniyet tedbiri aldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Ölmez, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı. Yola dökülen pancar, ekipler tarafından temizlendi.

Çiçekdağı tır kazası  Kırşehir

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