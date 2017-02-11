Kırşehir'de şehit ailelerine “Şehadet Belgesi” verildi

KIRŞEHİR (AA) – Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan iki askerin ailelerine “Şehadet Belgesi” verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi Kampüs girişi yakınlarında bombalı araçla gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak ve Ahmet Taş’ın ailelerine “Şehadet Belgesi” verildiği ifade edildi.

Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Şehit Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak’ın babası Selvet Ocak ve Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş’ın babası Osman Taş’a “Şehadet Belgesi”nin teslim edildiği kaydedilen açıklamada, Kırşehir Garnizon Komutanı Albay İlhan Güneş ve Çiçekdağı Kaymakamı Ömer Faruk Duman’ın ailelerle görüşerek acılarını paylaştıkları aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde ikamet eden şehit ailelerine yapılan ziyaretlerde, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşanların göstermiş olduğu yiğitlik ve cesaretle Türk Milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ve vatan sevgisinin ölümsüz sembolü olarak hatıraları sonsuza dek kalbimizde yaşayacaktır.”