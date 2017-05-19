Kırşehir'de Şehitlik Anıtı açılışı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde yapılan Şehitlik Anıtı’nın açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, bağımsızlık ve özgürlük ateşinin Anadolu’da tutuşturulduğu 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde Kırşehir’de Şehitlik Anıtı’nın açılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Şehitleri anmak, onları unutmamak ve hatıralarını canlı tutmak için anıtın yapıldığını aktaran Şentürk, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin hepsi canlarını bu aziz vatan için feda ettiler. Bizler de onların hatıralarını yaşatmak adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Onların bizlere birer emaneti olan şehit yakınlarının her zaman yanındayız. Bugün bu topraklarda rahatça ve özgürce yaşıyorsak bunu şehitlere borçluyuz. Kutsal Anadolu toprakları kanla sulanmıştır. Bir karış toprağını bile kimseye vermeyiz.

Bu milletten medet uman milyonlarca insan var. Bu millet zalime kan kusturmuştur. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Görevimiz, vatanımızı tam bir bağımsızlık içerisinde gelecek nesillere aktarmaktır.”

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş de, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Unutulmayacak Vatan Evlatları Projesi” kapsamında anıtın yapıldığını dile getirdi.