Kırşehir'de sığınmacılar için yardım kampanyası

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi, ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye sığınan sığınmacılar için yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, başlatılan kampanyada toplanacak giysi, ilaç, gıda, kışlık kıyafetler ve ısınma malzemelerinin belediyeye bağlı Hayırevi Müdürlüğü aracılığıyla sığınmacılara ulaştırılacağını belirtti.

Kent halkını kampanyaya katılmaya çağıran Bahçeci, şunları kaydetti:

“Suriyeliler ve diğer sığınmacı kardeşlerimiz ciddi acılar yaşıyor. Onlara yardım etmek bizim görevimiz diye düşünüyoruz. Bu düşünce ile yardım kampanyası başlattık. Kullanılabilir durumdaki kıyafet, ayakkabı, battaniye, ilaç gibi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin hayırevine bırakabilirler. Kırşehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere herkesi Suriyeli ve diğer sığınmacı kardeşlerimize, bu zor günlerinde yardım elini uzatmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi ayakta tutan şey yardımlaşma duygusudur. Çünkü bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Bu duyguyu kaybetmememiz ve canlı tutmamız lazım.”