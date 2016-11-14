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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

14 Kasım 2016 Pazartesi, 16:05
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de düzenlenen tarihi eser operasyonunda tarihi nitelik taşıyan 10 sikke, 1 yüzük ile Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine merkeze bağlı Ulupınar köyündeki M.K’nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 10 sikke, 1 yüzük, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

tarihi eser operasyonu  Kırşehir

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