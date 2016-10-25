Kırşehir'de tarım ve hayvancılık destekleri anlatıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, tarım ve hayvancılık destekleriyle kentte yeni yatırım alanları oluşacağını söyledi.

Şahin, müdürlük konferans salonunda yaptığı basın toplantısında, Konya Ovası Projesi (KOP), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları 2016 desteklemeleri, bitkisel üretim ve çiftçilere yapılacak olan desteklemeler ile Milli Tarım Projesi kapsamında 2017 yılında uygulanacak havza destekleme modeli hakkında bilgi verdi.

Yapılacak projelerden daha fazla yararlanılması için çiftçilerle daha fazla bir araya geleceklerini ifade eden Şahin, “Desteklemelerin yüzde 50 devletten, yüzde 50’si vatandaş olacak. Projelerde üst limit 2 milyon liradır. 2 milyonluk projelerde 1 milyonu bizden 1 milyon vatandaştan alınacak. Desteklemelerde gıda paketleme, üretme, kapasite arttırımları, teknoloji yenileme, kırsal turizm ve hayvancılık destekleri bulunuyor. Başvurularda ise projeler hazırlanmasının akabinde 45 gün içerisinde cevap veriliyor. Destekleme projelerinde danışman firmalar aracılığıyla da bu işlem yapılabilir. Projelerde en düşük limit ise 30 bin liradır. Genç Çiftçiler projesi kapsamında 128 kişiye proje başına 30 bin lira destek sağladık.” dedi.

Kırşehir’in KOP’a dahil edildiğini hatırlatan Şahin, proje sayesinde bölgedeki tarımsal işletmelerin sulama sorunları başta olmak üzere birçok konuya çözüm bulunacağına işaret ederek, tarım ve hayvancılık destekleriyle kentte yeni yatırım alanları oluşacağını kaydetti.

Toplantıda, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ve teknik personel de yer aldı.