Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik konferans salonundaki toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, tüm canlılar için suyun hayati önem taşıdığını anımsatarak, kuraklığın insan sağlığının yanı sıra sanayi, turizm ve tarımı direkt etkilediğini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de kuraklıkta iklim şartlarının yanı sıra, tarımsal üretimde suyun verimsiz kullanıldığından bahsetti.

Toprak ve su kaynaklarının yeterli nemi sağlayamaması sonucu dengelerin bozulduğunu, basınç farklılıkları, sıcaklık miktarına da kuraklığın etki ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu için suyun yaşamsal değeri olduğu gibi tarım üretiminde de su önemlidir. Suyun bilinçsiz kullanımı ve kaynakların kirletilmesi uzun vadede su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Suyun bilinçli kullanımı, sanayi atıklarının doğru şekilde geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması için çaba gösterilmesi, tarım arazilerinin ve sulama sistemlerinin bilinçli şekilde kullanılması, hem bireysel hem de kitlesel olarak alınabilecek en önemli tedbirlerden bazılarıdır. Su konusunda her kesimin daha hassas olması ve gerekli tedbirleri alması gereklidir."

Toplantıda, bitkilerin sulanmasında salma, vahşi sulama yönteminden vazgeçilerek yağmurlama, damla sulama gibi suyun daha az ve etkili kullanıldığı modern sulama yöntemlerinin uygulanmasıyla ilgili sunum yapıldı.