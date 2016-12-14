Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
14 Aralık 2016 Çarşamba, 15:30
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Mucur ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kayseri karayolunda seyir halinde olan M.O.B’nin kullandığı 34 S 9929 plakalı otomobil, Kurugöl Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.O.B’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.