Kırşehir'de ulaşım ağı genişliyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni yapılaşmalara paralel olarak ulaşım ağının genişlediğini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, imar planları doğrultusunda yol genişletmeleri yapıldığını ifade ederek, cadde ve sokakların bağlanmasıyla ulaşım ağına yön verildiğini dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Bağbaşı Mahallesi Üçgöz mevkisinde imar yolu açtığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Yol medeniyettir anlayışıyla şehrimizde altyapı ve yol çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Belediyemizin çalışmaları arasında bulunan ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü yol çalışmalarını önemsiyoruz. Bu yollar kentin çehresini değiştireceği gibi, Kırşehir’imizin de gelişmesi, yerleşim alanlarının yayılımı ve ulaşım rahatlığı için çok önemli. Yeni planlamalarımız zamanla bu ağlara dahil olacaktır. Başlayan yeni yol açma çalışmaları, stabilize yol çalışmaları, gerekse parke kaplama çalışmalarını Kırşehir’imizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, sert zemin, kilit parke ve asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.”