Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat B’nin Ahi Evran Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Müşteri kılığına giren ekipler, Murat B’yi arayarak sentetik uyuşturucu maddesi istedi. Parkta şüpheliyle buluşan polisler, seri numaraları alınmış paraları kendisine verip Murat B’yi yakaladı.

Üst armasında 20 “fişek” şeklinde sentetik uyuşturucu madde çıkan Murat B, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Murat B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.