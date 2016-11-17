Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

– Mucur ve Boztepe ilçelerinde 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Mucur ve Boztepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Boztepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe merkezindeki 2 eve baskın yapan ekipler, A.B ve Ö.B’nin ev, tandırlık ve araçlarında 240 gram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde buldu. Ekipler, A.B ve Ö.B’yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında Kırşehir-Kayseri karayolu üzerindeki Mucur ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü sırasında hareketlerinden şüphelenilen F.T’nin çanta ve üst araması yapıldı. Aramada F.T’nin çantasından bir miktar metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. F.T gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.