Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

– Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 sokak satıcısı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, parklarda ve alışveriş merkezleri girişlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve alışveriş merkezleri önünde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, çeşitli adreslere baskın düzenledi.

Lise, Ankara ve Terme caddeleri üzerindeki parklar ve alışveriş merkezleri girişlerinde K.K, H.E, S.E. ve M.E, gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve ikametlerinde yapılan aramada, satışa hazırlanmış 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ile 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, H.E, S.E. ve M.E, tutuklandı.