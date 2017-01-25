Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, “Fişek” tabir edilen içime hazır 3 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde bulunan şehirlerarası otobüs terminaline gelenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında bir otomobilde arama yapan ekipler, sürücü A.G’nin üzerinde ve otomobilde çeşitli ebatlarda içime hazır 3 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.