Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bazı park ve sokak aralarında uyuşturucu madde kullanıldığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, A.T, S.A. ve A.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada “fişek” olarak adlandırılan paketler halinde 47 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.