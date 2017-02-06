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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

– Operasyonda 56 uyuşturucu hap ele geçirildi

06 Şubat 2017 Pazartesi, 14:30

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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki caddeler ile Bağbaşı ve Ahi Evran mahallelerinde araştırma yapan polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli S.Y’nin üzerinde yapılan aramada 4 paket halinde 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

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