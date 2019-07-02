Kırşehir'de yatırım ve üretim toplantısı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda, kentin yatırım ve üretim durumu değerlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Ekonomi Toplantısı valilik salonunda gerçekleştirildi.
Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde yatırımlar, üretim ve istihdam konularının görüşülüp değerlendirildiğini belirtti.
Kırşehir’in kalkınması için işbirliğinin şart olduğunu vurgulayan Vali Akın, "İlimizin ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımları, üretim ve istihdam konularının şehrimizin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, iş adamlarımız ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. İlimizde istihdam sağlayan, yaptığı ihracatla ülke ve ilin ekonomisine katkıda bulunan yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri faaliyetleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ilgili kurum amirleri, özel sektör temsilcileri ve iş insanları katıldı.
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