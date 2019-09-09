Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Şehit Doktor Ulucan Dayan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törenle başladı.
Törende konuşan Vali İbrahim Akın, çocukların okul dönemiyle sadece temel bilgi ve beceri kazanmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerleri de edinerek kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklarını söyledi.
Geleceğin teminatı olan çocukların eğitim öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Akın, şunları ifade etti:
"Gelişen dünyada eğitim konusuna yüzeysel bakılamaz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimize bilgiyi aktarmanın yanında hedefine koşar adımlarla ilerleyen şahsiyetli öğrenciler yetiştirmelidirler. Öğrencilerimiz ise hızla gelişen dünyanın gereklerine uygun olarak çağdaş metotlarla iyi bir eğitim alarak, çalışkanlıkları, gayretleri ve başarılarıyla ülkemizi bugün bulunduğu konumdan çok daha ileri seviyelere taşıyacaklardır. Tüm eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum."
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de kentte 234 okulda 44 bin 744 öğrenci ile yeni ders yılına başladıklarını ifade etti.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek sunmasının ardından öğrencilere ders kitapları dağıtıldı.
Törene AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Daire Başkanı Muhittin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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