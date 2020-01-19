Kırşehir'de yıldızlar ve gençler hentbol il birinciliği müsabakaları
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de okul sporları yıldızlar ve gençler hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen yıldız ve gençler grubunda erkek kız kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda yıldız kızlar kategorisinde Sırrı Kardeş Ortaokulu birinci, İMKB 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu üçüncü oldu.
Yıldız erkeklerde Sırrı Kardeş Ortaokulu birinciliği, 23 Nisan Ortaokulu ikinciliği, Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.
Gençler kızlarda Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci ve Sıddık Demir Anadolu Lisesi üçüncü olurken, gençler erkeklerde Ahi Evran Anadolu Lisesi birinci, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Selim Ünsal, okul sporları İl Temsilcisi Sinan Güneş, okulların beden eğitimi öğretmenleri ve idarecileri tarafından takdim edildi.
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Kırşehir'de yıldızlar ve gençler hentbol il birinciliği müsabakaları
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