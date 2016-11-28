Kırşehir'de yol çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, altyapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerde kilitli parke taşı döşenmesine devam edildiğini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güldiken Mahallesi’ndeki 12 sokakta kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kent merkezindeki hizmetlerin kenar mahallelerde de yaygınlaştırılması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Kilit parke taşı ile yol yapımına devam ediyoruz. Belediyemiz Fen İşleri Birimi kontrolünde, ekiplerin yol kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yapma çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürerken, daha önce kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımları da tamir edilerek düzgün bir hale getiriliyor. Sokakları çamurdan arındırarak modern ve temiz bir görünüme kavuşturuluyor. Sert zemin çalışmalarımız şehrin ihtiyacı olan her yerde devam ediyor. Güldiken Mahallemizde 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 sokaklarda kilit parke çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımız bölgesel çalışmalar olup mahallelerimizin bu kısımları tamamıyla kilit parkeyle kaplanacaktır. Bütün çalışmalarımızı titizlikle takip ederek, şehrin ihtiyacı olan her bölgede çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Kırşehir ihtiyacı olan yollara, kaldırımlara sahip olacak.”