Kırşehir'de zabıta denetimleri

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2016 yılında bin 850 iş yeri denetimi gerçekleştirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde kasap ve balık satış yerlerinin sürekli denetlendiğini, vergi levhaları, ruhsatların kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

İmalathanelerde sağlık açısından tehdit oluşturabilecek hiçbir davranışa taviz verilmediğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Zabıta ekiplerimiz büyük bir özveri ve dikkat ile çalışıyorlar. Gelen şikayetler uyarılar incelenerek hareket ediliyor. 2016 çalışma takvimi kapsamında bin 850 iş yeri denetimi gerçekleştirirken, eksiklikleri belirlenen iş yerlerine ilişkin olarak da durum tespit tutanağı düzenlendi. 2016 yılında Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yanı sıra Alo 153 Çağrı Merkezi ve dilekçe kanalıyla vatandaşlardan gelen bin 100 şikayet değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen iş yerlerine ilişkin 308 durum tespit tutanağı tanzim edildi. Öte yandan Kırşehir’de Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından geçen yıl içerisinde 418 işletmeye de ruhsat verildi. Ekiplerimiz, yaptıkları uygulama ve kontrollerde gerekli hassasiyeti gösteriyorlar.”