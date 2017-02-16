Kırşehir'deki ceviz fidanı çalışmaları yönetmeliğe örnek oldu

KIRŞEHİR (AA) – Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Kırşehir’deki ağaçlandırma çalışmaları ve Ceviz Eylem Planı faaliyetlerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığının hazırladığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’e ışık tuttuğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan Özkaya, yönetmeliğin ocak ayında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Özkaya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Ceviz Eylem Planı’nı 2012 yılında Kırşehir’de açıklamasından sonra il genelinde Valilik ile koordineli olarak Kaman ve Mucur ilçesi pilot bölge seçilerek çalışma yürütüldüğünü belirtti. Özkaya, gelir getirici ürün kapsamında vatandaşların tapulu arazilerine 57 sahada 9 bin 74 ceviz fidanı dikildiğini vurguladı.

Ceviz yetiştirilmesinin teşvik edildiğine ve özel ağaçlandırma sahaları oluşturulmasına katkı sağlandığına dikkati çeken Özkaya, şunları söyledi:

“Pilot il olan Kırşehir’de sayın Valimizle vatandaşların tapulu mülklerinde ceviz ağaçlandırması yapılması amacıyla çalışmalar yaptık. Birkaç defa Kaman ve Mucur ilçeleri için toplantılar yapıldı. Kendi iş makinelerimizi de dahil ederek vatandaşlara gelir getirmesi için tapulu arazilerinde ceviz ağacı yetiştirilmesi çalışmaları gerçekleştirdik. Mucur ve Kaman’daki bu çalışmalar pilot bir çalışmaydı. Tür seçimi ve bakımı ile ilgili çalışmalarımız sonunda Bakanlığımız bir yönetmelik hazırladı. Bu yılın başında yönetmelik yayımlandı. Kırşehir’de ceviz fidanı ekimiyle ilgili yaptığımız çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yönetmelik çalışmalarına ışık tuttu.”

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’in özel ağaçlandırma alanlarına verilen teşvikleri de düzenlediğini belirten Özkaya, orman içi köylerdeki özel ağaçlandırma alanlarına yüzde 65, orman dışı köylere ise yüzde 25 teşvik sağladığını anlattı.

Özkaya, şunları kaydetti:

“Orman köylerinde vatandaşlar için 30 dekara kadar olan özel ağaçlandırma çalışmalarının yüzde 65’ini Orman Genel Müdürlüğümüz hibe olarak veriyor. Bu hibeyi hiçbir zaman geri talep etmiyor. Orman köylümüz 100 bin liralık bir proje yaptığında 65 bin lirası devletten hibe olarak vatandaşımıza aktarılıyor. Yüzde 35’ini ise kendi öz kaynakları, iş gücü ve malzemelerini kullanarak yapıyor.”

Orman dışı köylerde ise vatandaşların özel orman projelerinin yüzde 25’ini hibe olarak karşıladıklarını aktaran Özkaya, bu köylerde özel ağaçlandırma alanının devlet ormanlarından bedelsiz, Milli Emlaktan çok cüzi bedellerle kiralanabildiğini söyledi.

Özkaya, tapulu arazisi olana veya başka bir vatandaşın arazisini özel ağaçlandırma için kiralayana yüzde 25 hibe verildiğini dile getirerek, “100 bin lira proje sınırı değil. Örneğin 200 bin liralık proje hazırlayana 50 bin lirası hibe olarak veriliyor. Özel ağaçlandırma alanlarında çam, meşe, kayın, kavak, söğüt, çınar, kızıl ağacın yanı sıra meyvelerinden faydalanılan ceviz, badem, zeytin, fıstık, kestane gibi türler kullanılabiliyor.” sözlerine yer verdi.