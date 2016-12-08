Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

– Aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 35’i tutuklu 48 polisin yargılandığı davada, 3 polis daha tahliye edildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de bulunduğu 35’i tutuklu 48 polisin yargılandığı davada, 3 polis daha adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 33 tutuklu, 8 tutuksuz sanık ile başka cezaevlerinde tutuklu 2 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmanın dördüncü gününde 6 tanığın ifadesi alındı.

Tanıklar, çeşitli adlar altında dini toplantılara davet edildiklerini, buralarda tutuklu sanıklardan bazılarını gördüklerini, örgüt elebaşının kitaplarının da okunduğu toplantılarda himmet ve bağış adı altında para talep edildiğini anlattı.

Tanıkların ifadelerinin ardından mütalaaları alınan sanık avukatları, tutukluluk sürelerinin göz önünde bulundurulması ve tetkik aşamasındaki bazı delillerin gelmesinin uzun sürecek olması nedeniyle müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Sanıklardan V.U’nun avukatı, müvekkilinin kullandığı iddia edilen telefon hattında “Bylock” programı çıkmasına ilişkin, “Müvekkilime ait olduğu belirtilen telefon hattını kardeşi kullanmıştır. Aynı hattaki Bylock iddiası nedeniyle V.U Kırşehir’de tutuklu, kardeşi ise Erzurum’da tutuksuz yargılanmaktadır. Kullanmadığı bir hattan dolayı tutuklu bulunan müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dinlenemeyen tanıkların bir dahaki duruşmada hazır edilmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tutuklu sanıklardan V.U, E.E. ve A.K’nin adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 1 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Dört gün süren ilk duruşma sonunda tahliye edilen sanık sayısı 7’ye yükseldi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda aralarında şube müdürü, emniyet amiri, başkomiserlerin de bulunduğu 48 polis memuru gözaltına alınmış, bunlardan 39’u tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, ilk duruşmanın önceki celselerinde 4 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Sanıklar, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği, örgüte finans ve destek sağlamak” iddialarıyla yargılanıyor.