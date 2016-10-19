Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, 13’ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Bayraktar, Musa Arslan, Mustafa Efe, Mustafa Fehmi İlhan, Şuayip Eraslan, Adem Keskin, Hakan Kanat, Hamdi Çanakçı ve Mesut Bezin ile 10 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Ramazan Düğer, Murat Baran, Fevzi Umucu ile Recep Ergül, başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Tutuksuz yargılanan 81 yaşındaki Erol Ş. savunmasında, Kırşehir’de 65 yıldır kuyumculuk yaptığını belirterek, kendini öldükten sonraki hayata hazırlamaya çalıştığını, bu nedenle hayır hizmetlerine yöneldiğini ifade etti.

Bu düşüncesi nedeniyle FETÖ üyeleriyle tanıştığını anlatan Erol Ş, Yurduşen Baktıroğlu AŞ’ye nasıl ortak yapıldığını bilmediğini, iş yerine getirilen bir dosyaya imza attığını, daha sonra getirdikleri bir dosyaya attığı imza ile de ortaklıktan ayrıldığını savundu.

Müşteki, tanık ve gizli tanıkların suçlamalarını kabul etmediğini vurgulayan Erol Ş, örgüt faaliyeti içerisinde olmadığını, eğitim çalışmaları yapmaları nedeniyle öğrenci bursu verdiğini iddia ederek, 2013 yılından itibaren bu örgütle irtibatını kestiğini kaydetti.

Erol Ş, “Vatanımı, milletimi, devletimi seviyorum. Ben yaşlı bir insanım, öbür dünya için çalışıyorum. Öbür dünya için çalışırken anladım ki bu dünyamızı yıkmışız.” dedi.

Mahkeme başkanının, Şahmeran Yurduşen Baktıroğlu adlı kadının Kırşehir’deki 16 gayrimenkulünün usulsüz yöntemlerle örgüte kazandırıldığı iddialarını sorması üzerine Erol Ş, “Burada bulunan Murat Baran, Şuayip Eraslan ve Recep Ergül’ün kadınla ilgilendiklerini duydum. Baktıroğlu’nu çocukluğundan beri tanırım. Komşumuzdu. Ölünceye kadar ona baktılar. Birkaç kadın tutarak, önce apartman dairesinde, sonra da arsasına yapılan yurtta baktıklarını işittim. Kayseri’ye götürüp, birkaç defa ameliyat ettirdiler.” diye konuştu.

Erol Ş, mahkeme başkanının sorusu üzerine tutuklu sanıklardan Musa Arslan’ın, örgütün “İl abiliği yapan kişi” olduğunu duyduğunu aktardı.

Tutuksuz sanıklardan Hacı K. de tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi olduğunu belirterek, kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği’ne de gidip geldiğini ifade etti.

“Yurduşen Baktıroğlu’na yurdun çatı katında sen mi baktın?” sorusu yöneltilen Hacı K, kendisinin böyle bir bakım işine girmediğini ve ona “Akli melekeleri yerinde raporu” vermediğini ileri sürdü.

Duruşmanın ilk gününde tutuklu sanıklar, eski Kırşehir Ahi İşadamları Derneği Başkanı Murat Baran, Fevzi Umucu, Mehmet Bayraktar, Mustafa Efe, Recep Ergül, eski Kırşehir Ahi İşadamları Derneği (KAHİAD) Genel Sekreteri Ramazan Düğer, örgütün sözde Kırşehir imamı Musa Arslan, Mustafa Fehmi İlhan ve Şuayip Eraslan’ın ifadeleri alınmıştı.

– Davanın geçmişi

Kırşehir’de faaliyet gösteren 3 şirkete, FETÖ/PDY’ye finansman desteği sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan 2016’da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, bu kişilerden 13’ü tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında, “FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, Şahmeran Yurduşen Baktıraoğlu’nun 16 ayrı gayrimenkulünü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak” suçlarından, her suç için 2-10 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.