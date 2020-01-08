Kırşehir'deki tarihi değirmen korumaya alındı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.
Merkeze bağlı Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında, harabe halde olan ve "Nasuh'un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Çavuşlu Höyüğü'nün eteğinde bulunuyor.
Köy sakini 83 yaşındaki Ekrem Karaca, AA muhabirine, değirmenin, yapılan yeni düzenlemeyle Kuruağıl köyü sınırlarında kaldığını söyledi.
Değirmenin sahibi Nasuh efendinin, dayısı olduğunu anlatan Karaca, şöyle konuştu:
"Değirmen, biz doğmadan önce çalışırmış. Nasuh efendi ile biz akrabayız. Dayım, değirmeni yaptırarak işletmeye başlamış. 83 yaşımdayım. Ben değirmenin çalıştığını görmedim. O zamanlardan boş kaldı. Babalarımız, dedelerimiz Nasuh'un değirmeni derler."
Öte yandan, Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu.
-
MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi
-
Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası
-
Mimar Sinan'ın memleketinde taş oyma ustaları yetiştirilecek
-
CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme hakkı talebi
-
AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti
-
Kırşehir'deki tarihi değirmen korumaya alındı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.