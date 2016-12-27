Kırşehir'deki terör operasyonu

– Kayseri’deki terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında il başkanının da olduğu HDP’li 22 yönetici adliyeye sevk edildi

KIRŞEHİR (AA) – Kayseri’deki terör saldırısının ardından Kırşehir’de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP’li 22 yönetici adliyeye sevk edildi.

İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin’in de aralarında olduğu HDP’li 22 il yöneticisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırşehir Adliyesine getirildi.

Geniş güvenlik önlemi eşliğinde minibüsten indirilen şüpheliler, polis kordonunda adliyeye alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri’deki terör saldırısının ardından terör örgütü PKK’nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri ileri sürülen HDP’li yöneticilere yönelik 140 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin’in de olduğu HDP’nin il yönetiminde yer alan 22 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.