Kırşehir'e asri mezarlık yapılıyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kente asri mezarlık yapılması çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Boztepe ilçesi yolu üzerinde belirledikleri yere Asri mezarlı projesi uyguladıklarını ifade ederek, ağustos ayında ihalesi yapılan projenin etaplar halinde yapılacağını dile getirdi.

Projenin defin işlemleri ve mezarlık ziyaretlerinin daha düzenli ve dini inanca yakışır biçimde yapılması amacı ile hazırlandığını vurgulayan Bahçeci, asri mezarlık içerisinde, cami, gasilhane, taziye evi, yönetim binası, çeşmeler ve mermer atölyeler yer alacağını kaydetti.

Kent merkezine yakın Boztepe yolunda inşaat çalışmalarının başladığını aktaran Bahçeci, “Asri mezarlık projemizin yapımına başlandı. İnşallah ilk etapta mezarlığımızın çevre duvarını, güvenlik kulübesini, idari binasını ve 400 lahit mezar yapacağız. Geri kalan bölümlerini de ikinci etapta tamamlayacağız. Kırşehir’e her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.