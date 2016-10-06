Kırşehir'e yapılacak yatırımlar

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Kaman’da yapılacak TOKİ kentsel dönüşüm çalışmaları ve Kırşehir Emniyet Müdürlüğü hizmet binası hakkında bilgi verdi.

Milletvekilleri Arslan ve Çetinkaya’nın yaptığı ortak yazılı açıklamada, Kaman’da toplam 13 adayı ve içindeki parselleri kapsayan, tamamı eski kerpiç, taş ve yığma binalardan oluşan 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları için resmi başvurunun yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, başvurunun kısa sürede onaylanarak çalışmaların başlamasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünün Kırşehir Özbağ yolundaki 54 bin metrekare araziye yapılacak olan yeni hizmet binası için gerçekleştirilecek ihalenin 25 Ekim’de İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, hizmet binasının vatandaşların ve personelin ihtiyaçlarına tam manasıyla karşılık vereceği vurgulandı.