Kırşehir'e yeni UMKE aracı gönderildi
KIRŞEHİR (AA) – Sağlık Bakanlığından Kırşehir'e bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı gönderildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığından Kırşehir'e gönderilen tam donanımlı UMKE aracının İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.
Teslim törenine İl Müdürü Suat Türkoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru'nun yanı sıra UMKE sorumlusu Feyzullah Çetin ve ilgili UMKE personelinin katıldığı aktarılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE aracının ikiye çıktığı kaydetti.
Öte yandan Toplum Sağlığı birimince kentteki aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık, Koruyucu ağız ve diş sağlığı farkındalık, bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyonlar konularında eğitim verildiği aktarıldı.
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