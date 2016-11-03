Kırşehir'e yurt yapmak için Belediyeden yer talep ediyorlar

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı Duran Yönel, kente bir öğrenci yurdu kazandırmak için Kırşehir Belediyesinden yer talebinde bulunduklarını söyledi.

Yönel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1947 yılında Ankara’da kurulan ve 1951 yılından itibaren “kamu yararı” statüsü verilen derneklerinin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında da öğrencilere burs vermeye devam ettiğini belirtti.

Kıt imkanlarla fakir ve başarılı öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yönel, burs başvuru tarihinin 5 Kasım olduğuna işaret ederek, kente bir öğrenci yurdu yapmayı da planladıklarını dile getirdi.

Yönel, şunları kaydetti:

“Ankara merkezli Kırşehir, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubemiz var. Aylık 400 öğrenciye burs imkanı veriyoruz. Gönül ister ki binlerce kişiye burs olanağı sağlayalım. Bunun için de değerli Kırşehirli iş adamlarımızın, yerel yönetimlerimizin, siyasilerin ve gönüllü hayırsever vatandaşlarımızın bize destek vermesi gerekiyor. Öncelikle Kırşehir’e yurt yapmayı istiyoruz. Bunun için tüm plan ve projelerimiz hazır. Sadece yer sorunumuz var ve bunun için de Kırşehir Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci’den yardım bekliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından Kırşehirimize okumaya gelen genç kardeşlerimize yurt imkanı sağlamak ve buradan elde edeceğimiz gelirle de burs yardımı yapmaya devam etmek gayesindeyiz. Belediyemizin bu konuda duyarlı olmasını ve sesimizi duymasını bekliyoruz.”