Kırşehir'in sorunları Ankara'da dile getirildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in sorunları ve çözüm önerilerinin AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda gündeme getirildiği belirtildi.

AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında, bakan yardımcılarının da katılımıyla yapılan toplantıda Kırşehir’in sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, iki milletvekilinin “Kent merkezine yapılması planlanan yeni 5 bin kişilik spor salonunu, Kırşehir’in damızlık koç ve teke merkezi ilan edilmesi, Et ve Süt Kurumu tarafından Kombine Et Entegre İşleme Tesisi kurulması, kent merkezine yeni Teknik Meslek Lisesi yapılması ve 2017 yılı yatırım programına alınması, termal uygulama oteli, Hirfanlı Gençlik Kampı alanının genişletilmesi, Kırşehir- Kayseri- Nevşehir illerine hizmet verecek yeni bir havaalanı yapılması, çöl kantarının açılması” konularında görüşler bildirdikleri aktarıldı.

Sorun ve çözüm önerilerinin Ankara’da dile getirilmesinin olumlu sonuçlar vereceği vurgulanan açıklamada, İPARD konusu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bin 500 sözleşmeli personel istihdamı gibi konuların da gündeme getirildiği kaydedildi.