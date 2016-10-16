Kırşehir'in “tuz lambaları”na Himalaya ürünleri rakip

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir kaya tuzundan yapılan ve görsel güzelliğinin yanı sıra odanın hava dengesini sağlaması nedeniyle sağlığa da faydalı olduğu belirtilen, kalp, lale ve vazo şeklindeki gece lambaları, Himalaya tuzundan yapılan benzerleriyle rekabet ediyor.

Kırşehir merkez Tepesidelik mevkisindeki ocakta çıkarılan kaya tuzundan üretilen lambalar, başta İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa olmak üzere batı illerinden yoğun sipariş alıyor.

Pakistan’da işçi ücretlerinin düşük olması nedeniyle ucuza ithal edilen Himalaya tuzundan yapılan gece lambalarıyla rekabet eden Kırşehir’deki üreticiler, yaşadıkları bu dezavantaja rağmen büyük talep alıyor.

Tepesidelik bölgesindeki tuz ocağında uzun yıllar çalıştıktan sonra kardeşiyle Kırşehir’in tek kaya tuzu atölyesini açan girişimci Erdal Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı özellikleri olan Kırşehir kaya tuzunun Pakistan’daki Himalaya tuzuna göre daha sağlıklı ve görselliğinin daha iyi olduğunu söyledi.

Kırşehir tuzunun Türkiye’de rakibi olmadığını aktaran Bayram, en büyük rakiplerinin Pakistan’da üretilen Himalaya tuzu olduğuna vurgu yaparak, orada işçiliğin ucuz olması nedeniyle ürünlerin Türkiye’ye ithal edildiğini dile getirdi.

Kırşehir’in değeri olan farklı özelliklerdeki kaya tuzunu kendi illerinde yaşatmak için yaklaşık 3 yıl önce kardeşiyle atölye açtıklarını vurgulayan Bayram, “Tek rakibimiz Himalaya tuzudur. Pakistan’da üretiliyor ve ucuz olduğu için ithal ediliyor. Orada işçilik çok ucuz. En iyi ustanın maaşı 60-100 dolar. Benim burada yaptığımın maliyetine İstanbul’daki müşterimin ayağına kadar getiriyorlar. Himalaya tuzunun özelliği, kırmızı renkte olması. Bunun sebebi de demir oksit oranıdır. Her şeyin aşırısı zarar. Himalaya tuzunda demir oksit oranı fazla olduğu için zararlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden yerli tuz, Kırşehir tuzu diyoruz.” dedi.

İşlerinin yüzde 70’ini kaya tuzundan yapılan gece lambasının oluşturduğunu dile getiren Bayram, “Öncelikli işimiz kaya tuzundan tuz lambası yapmak. Yaklaşık 25 tuz lambası çeşidimiz var. Lambaları, gaz lambası, abajur, küre, vazo, çanak, yaprak, lale, kalp şeklinde üretiyoruz. Ayrıca, tuz sabunu, ayak bakım tuzu, yemeklik tuz, granür tuz gibi birçok çeşitte tuz mamulü üretimi yapıyoruz.” diye konuştu.

Bayram, Türkiye genelinde 6 tuz işletmesi olduğunu, bunlardan sadece Kırşehir tuzunun sert yapısı ve özellikleriyle diğerlerinden ayrıldığını kaydetti.

Kırşehir kaya tuzunun torna işlemesine uygun sertlikte olduğunu ifade eden Bayram, tuz lambalarının ortamdaki hava dengesini sağladığının, astım, bronşit gibi rahatsızlığı olanlara yardımcı tedavi olarak kullanıldığının ve nefes darlığına iyi geldiğinin belirtildiğini aktardı.

Tuz lambasının değerini anlayanların kullandıktan sonra başkalarına da hediye götürdüğünü belirten Bayram, şöyle devam etti:

“İşlerimiz çok iyi, siparişlere yetişemiyoruz. Aylık 5-6 bin lamba üretiyoruz. Bu üretime rağmen talebe yetişemiyoruz. Hedefimiz üretimimizi iki katına çıkarmak. İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Balıkesir, Aydın, Çankırı gibi özellikle batı illerinden yoğun talep alıyoruz. Kaya tuzu lambası, evlerde çok güzel dekoratif görüntü veriyor. Hediyelik olarak da götürülüyor. Özellikle sağlığını düşünen insanlar evlerindeki gece lambalarını atıp, tuz lambasına yöneliyorlar.”