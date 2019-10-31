Kırşehirli hayırsever, KAEÜ'ye fakülte binası yapacak
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehirli hayırsever Muzaffer Marşap, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) için İslami İlimler Fakülte binasını yapacak.
İslami İlimler Fakültesi binasının yapımı için Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile hayırsever Marşap, valilik makamında bir araya geldi.
Vali İbrahim Akın, Muzaffer Marşap'ın kentte hayırseverliğiyle tanınan, bu yönüyle de takdir toplayan önemli biri olduğunu belirterek, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz içerisinde inşaatı başlayan İslami İlimler Fakültesi'nin kalan kısmını hayırseverimiz üstlendi, kendisine teşekkür ediyorum. Hayırseverimizin bu davranışının örnek olacağını temenni ediyor, durumu iyi olan diğer tüm hayırseverlerimizden de destek bekliyoruz." dedi.
Rektör Karakaya ise Muzaffer Marşap'ın üniversiteye her alanda destek sağladığını vurgulayarak, üniversite kampüsü içindeki caminin tamamlanmasını sağladığını aktararak, "İslami İlimler Fakültemizin temelini ve zemin katını Muzaffer Bey yaptırmıştı. Şimdi de inşaatın geriye kalan bölümünü de tamamlayacak, hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini kullandı.
Hayırsever Muzaffer Marşap da yapılacak güzel işlerde kendisine fırsat tanıyan yöneticilere teşekkür etti.
Vali Akın, Rektör Karakaya ve hayırsever Muzaffer Marşap İslami İlimler Fakültesi binasının yapımı için protokol imzaladı.
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